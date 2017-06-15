Başkan Fikret Orman'ın, taraftar tepkisine karşın geçtiğimiz hafta yaptığı "Burak Yılmaz'a sıcak bakıyorum" açıklamasının ardından harekete geçen Siyah-Beyazlılar, kiralamak istedikleri milli oyuncu ile görüşme gerçekleştirdi.



Futboldan sorumlu yönetici Umut Güner, Milli Takım'dan dönen ve İstanbul'da ailesi ile birlikte kısa bir tatil yapan yıldız golcü ile önceki gün masaya oturdu.



Teknik direktör Şenol Güneş'in de çok istediği Burak Yılmaz, Umut Güner'e Beşiktaş'ta seve seve oynayabileceğini iletti. Yapılan görüşmede rakamlar da konuşuldu... Burak şu anda Beijing Guoan'dan yıllık 8 milyon Euro'ya yakın bir para kazandığını belirtip yıllık 4 milyon Euro'dan kapıyı açtı.



Bunun üzerine Umut Güner, bu rakamın makul olmadığını, en fazla 3 milyon Euro garanti ücret ödeyebileceklerini ve buna maç başı ücretinin de eklenebileceğini söyledi.







kaynak:sabah