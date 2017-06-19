

AYDINLATMADA ELEKTRİK TASARRUFU







Konutlarda tüketilen toplam elektrik enerjisi içinde aydınlatmanın payı yaklaşık yüzde 20'dir. Bu nedenle aydınlatmada sağlanacak tasarruf, toplam elektrik enerjisi tüketimini önemli ölçüde azaltacaktır. Konutlarda genel olarak akkor telli ve tungsten halojen lambalar kullanılmaktadır. Bu lambaların verimi düşük ve ömrü kısadır. Günümüz teknolojisinde her akkor telli lambanın yerine takılabilecek boyut, ışık miktarı ve renk özelliklerine sahip Kompakt Fluoresan Lamba (KFL) veya mümkünse LED lamba kullanılmalıdır.







VERİMLİ AYDINLATMA İÇİN NELER YAPABİLİRSİNİZ?







Apartman boşluklarında gün ışığından yararlanma amaçlı çatı pencereleri oluşturulmalıdır,







Gün ışığını çatıda toplayıp iç hacimlere ulaştıran ışık tüpleri de olası çözümlerdendir,







İç hacimlerde açık renk boyalar tercih edilmelidir,







Enerji tüketimi yüksek, ortama ısı yayan, kısa ömürlü tungsten halojen lambalar yerine KFL veya tüp fluoresan lambalar kullanılmalıdır,







Merdiven boşlukları, banyo, tuvalet gibi hacimlerde harekete ve ısıya duyarlı algılayıcılar kullanılmalıdır,







Bina dışında bahçe kapı önü gibi aydınlatmalarda KFL veya LED'ler (ışık yayan diyotlar) kullanılmalı ve bu aydınlatmalar zaman ayarlayıcılar, günışığı veya hareket algılayıcılar ile kontrol edilmelidir,







Güneş enerjisi ile çalışabilen sistemler de uygun alanlarda kullanılmalıdır.







ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNDE ELEKTRİK TASARRUFU







Elektrikli ev aleti satın alırken enerji verimliliği açısından dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, enerji performans etiketidir. Enerji tüketimi yönünden en verimli olanı tercih edilmeli.







İlk satın alma maliyeti diğerlerine göre yüksek de olsa, bu tip aletler kullanım süreleri içinde kendilerini geri ödeyecektir. Kullanım ömürlerinin uzun olması için, elektrikli ev aletleri kullanım kılavuzuna ve amacına uygun kullanılmalı, bakımları zamanında yapılmalıdır.







ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNİ NASIL DAHA VERİMLİ KULLANABİLİRİZ?







Buzdolabı kullanımında elektrik tasarrufu için dikkat edilecek hususlar







Fırın, radyatör gibi ısı kaynaklarından uzağa yerleştirin,







Yerleştirirken arkasında ve yanlarında boşluk bırakın,







Güneş ışınlarından uzak tutun,







Kapılarını uzun süre açık bırakmayın,







Yiyecekleri sıcakken koymayın,







Kapı contalarını kontrol edin, bozuksa değiştirin,







Mevsimsel ayarlarını zamanında yapın,







Aşırı buzlanma enerji tüketimini arttıracağı için buzlanmalar fazlalaştığında buz çözme işlemini yapın.







Çamaşır makinesi kullanımında elektrik tasarrufu için dikkat edilecek hususlar







Etrafında boşluklar bırakın,







Kapasiteyi aşmayacak şekilde tam dolulukta çalıştırın (Tam kapasiteyi pratik olarak, çamaşırların üzerine bastırıp, çamaşır ile tambur arasındaki boşluğun yaklaşık bir karış olması ile belirleyebilirsiniz),







Yıkamayı güçleştireceği için fazla deterjan koymayın,







Kullandığınız deterjan için belirtilen en düşük sıcaklıkta yıkama yapın,







Çamaşırlarınızın kiri veya miktarı az ise ekonomik programda yıkayın,







Kurutmalı çamaşır makinesi veya kurutucuların daha fazla elektrik tüketilmesine neden olduğunu akıldan çıkarmayın,







Çamaşırlarınızı kurutma makinesine koymak yerine asarak kurutun.







Bulaşık makinesi kullanımında elektrik tasarrufu için dikkat edilecek hususlar







Etrafında boşluklar bırakın,







Kapasiteyi aşmayacak şekilde tam dolulukta çalıştırın,







Az miktarda bulaşık yıkarken ekonomik programı tercih edin,







Tabakların makineye konulmadan önce sıyrılarak temizlenmesinin daha az su, elektrik ve deterjan tüketimini sağlayacağını unutmayın,







Programınız bittikten sonra kapağını açarak kurumasını sağlayın.







Ütü kullanımında elektrik tasarrufu için dikkat edilecek hususlar







Termostatı kumaş cinslerine göre en düşük düzeyde ayarlayın,







Ütüleme işi bitmeden birkaç dakika önce ütünüzün fişini prizden çekin.







Elektrikli süpürge kullanımında elektrik tasarrufu için dikkat edilecek hususlar







Emme gücünü yükseltmek, daha verimli ve kısa sürede temizlik yapabilmek için torbalı cinslerin torbalarını sık sık boşaltın ya da değiştirin.







Emiş kaybını önlemek için, eskimiş parçaları yenileyin.







Fırın kullanımında elektrik tasarrufu için dikkat edilecek hususlar







Fırınları yanıcı ortamlardan uzak yerlere yerleştirin,







Yiyecekler pişerken kapağını gereğinden fazla açmayın,







Gerekli olmadıkça ön ısıtma yapmayın,







Donmuş bir yiyeceği fırında pişirmeden önce çözülmesini sağlayın,







Pişirme süresinden bir kaç dakika önce kapatın.







Saç kurutma makinesi kullanımında elektrik tasarrufu için dikkat edilecek hususlar







Saçlarınızı havlu ile iyice kuruladıktan sonra kurutun,







Saç kurutma makinesinin 10 dakika çalışmasının 60 W' 11k bir akkor telli lambanın 3 saat yanmasına eşdeğer elektrik enerjisi tüketeceğini akıldan çıkarmayın.







kaynak:sabah