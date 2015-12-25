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bunu yaparsanız whatsapp çöküyor!

BUNU YAPARSANIZ WHATSAPP ÇÖKÜYOR!

900 milyondan fazla aktif kullanıcısıyla dünyanın en çok kullanılan çevrimiçi mesajlaşma servisi WhatsApp, çökme tehlikesiyle karşı karşıya.

Tarih : 25 Aralık 2015, 12:37
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WhatsApp'ta uygulamanın çökmesine neden olabilecek büyük bir hataya sahip olduğu ortaya çıktı.Bir araştırmacı tarafından çıkartılan hatada Kullanıcılar 4000 smiley gönderirse uygulama çöküyor. WhatsApp'tan konuyla ilgili olarak henüz açıklama gelmezken, kullanıcıların bu konuda dikkatli davranması gerekiyor.




Facebook'un geçtiğimiz yıllarda 19 milyar dolar gibi bir rakama satın aldığı WhatsApp'ta son dönemlerde büyük bir atılım gerçekleştirip kullanıcılar arasında popülaritesini yükseltmişti.






 


 









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