

WhatsApp'ta uygulamanın çökmesine neden olabilecek büyük bir hataya sahip olduğu ortaya çıktı.Bir araştırmacı tarafından çıkartılan hatada Kullanıcılar 4000 smiley gönderirse uygulama çöküyor. WhatsApp'tan konuyla ilgili olarak henüz açıklama gelmezken, kullanıcıların bu konuda dikkatli davranması gerekiyor.





Facebook'un geçtiğimiz yıllarda 19 milyar dolar gibi bir rakama satın aldığı WhatsApp'ta son dönemlerde büyük bir atılım gerçekleştirip kullanıcılar arasında popülaritesini yükseltmişti.













