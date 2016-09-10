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bunu yapan yandı! cezası çok büyük...

BUNU YAPAN YANDI! CEZASI ÇOK BÜYÜK...

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yer alan hükme aykırı hareket edenlere hayvan başına bin 57 lira idari para cezası uygulanacağını ifade ederken...

Tarih : 10 Eylül 2016, 14:10
Puan Ver : Bunu Yapan Yandı! Cezası Çok Büyük...(9/10)11


Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yer alan hükme aykırı hareket edenlere hayvan başına bin 57 lira idari para cezası uygulanacağını ifade ederken, "Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik" hükümlerine aykırı hareket edenlere de hayvan başına 2 bin 651 lira idari para cezası kesileceğini kaydetti.








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