BUNU SAKIN YAPMAYIN YOKSA BEBEĞİNİZ DEPRESYONA GİRER!
Anne-babalar dikkat! Sadece yetişkinler değil, çocuk ve bebekler de depresyona giriyor.
Anne-babalar dikkat! Sadece yetişkinler değil, çocuk ve bebekler de depresyona giriyor. Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Yrd. Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu, ihmal edilen bebekleri depresyona girdiğini, bazı davranışlarıyla depresyonda olduklarını anlattıklarını söylüyor.
Normal bir bebeğin kucağa alındığında güldüğünü, oynadığını ve karşılıklı göz teması kurduğunu anlatan Dr. Nasıroğlu, şu uyarılarda bulunuyor: "Depresyona giren bebeklerde bunu görmüyoruz. Çok apatikler, oyuncak bebek gibi kendilerini bırakıp seslere tepki vermiyorlar.
Bu durumdaki bebekler ihmal edilen çocuklar oluyor genelde. Aileleri tarafından ya da bakımı yapanlar tarafından ihmal edilen, önemsenmeyen, temel bakım hizmetleri geride bırakılan çocuklar. Bu bebeklere daha çok ilgi gösterilmesi önem taşıyor."
kaynak:sabah
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