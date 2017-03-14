

Otuz ve daha fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde çalışan ve en az altı ay kıdemi olan çalışanlar iş güvencesi kapsamındadırlar.







İş güvencesi kapsamında olan işçilerin geçerli bir sebep olmaksızın işverence iş sözleşmeleri feshedilirse işe iade davası açma hakları vardır (4857 sayılı İş Kanunu madde 18, 20).







Star'dan Ahmet Metin Aysoy;







İş güvencesi kapsamında olmayanların işe iade dava açmaları mümkün değil. Bunu telafi edecek düzenleme yok mu? Var. İş güvencesi kapsamında olmadığınız için üzülmeyin size de ekstra tazminat hakkı var; kıdem ve ihbar tazminatlarına ilaveten kötü niyet tazminatı (4857 sayılı Kanun madde 17).







İş güvencesi kapsamında olan işçiler kötü niyet tazminatından faydalanamazlar. Kötü niyet tazminat hakkı sadece iş güvencesi hükümlerinden istifade etmeyen işçilere tanınmıştır.







kaynak:gazetevatan