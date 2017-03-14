BUNU ÇOK AZ KİŞİ BİLİYOR! İŞTEN AYRILIRSANIZ...
İşten ayrılmanız durumunda 3 ayrı tazminat alabilirsiniz. İhbar ve kıdem tazminatları çoğunluk tarafından bilinmektedir. Ama kötü niyet tazminatını bilen oldukça az. Nedir kötü niyet tazminatı? Hangi durumlarda alınır? İşte yanıtı...
Otuz ve daha fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde çalışan ve en az altı ay kıdemi olan çalışanlar iş güvencesi kapsamındadırlar.
İş güvencesi kapsamında olan işçilerin geçerli bir sebep olmaksızın işverence iş sözleşmeleri feshedilirse işe iade davası açma hakları vardır (4857 sayılı İş Kanunu madde 18, 20).
Star'dan Ahmet Metin Aysoy;
İş güvencesi kapsamında olmayanların işe iade dava açmaları mümkün değil. Bunu telafi edecek düzenleme yok mu? Var. İş güvencesi kapsamında olmadığınız için üzülmeyin size de ekstra tazminat hakkı var; kıdem ve ihbar tazminatlarına ilaveten kötü niyet tazminatı (4857 sayılı Kanun madde 17).
İş güvencesi kapsamında olan işçiler kötü niyet tazminatından faydalanamazlar. Kötü niyet tazminat hakkı sadece iş güvencesi hükümlerinden istifade etmeyen işçilere tanınmıştır.
kaynak:gazetevatan
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