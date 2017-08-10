BUNLAR DA ANNE BABA MI? DİYEN KARDEŞİNE SİNİRLENDİ, BIÇAĞI KARNINA SAPLADI!
Adana'da 24 yaşındaki Ahmet Uludağ, kardeşi 22 yaşındaki Muhammet Uludağ'ın, "Bunlar da anne baba mı?" sözüne sinirlendi. Çıkan tartışmada abi, kardeşini bıçaklayarak öldürdü.
Kızkardeşlerinin doğum günün kutlamak için buluşmuşlardı, çıkan tartışma büyünce mutlu gün kana bulandı.
KARDEŞİNİN SÖZLERİNE SİNİRLENDİ, BIÇAĞI SAPLADI
Olay, dün gece merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Uludağ, babası 61 yaşındaki Ali Rıza Uludağ'a, "Baba, yan komşu araba almış" dedi. Bu söz üzerine Muhammet ağabeyine dönerek "Bunlar da anne baba mı?" diye karşılık verdi. Bu sözlere sinirlenen Ahmet, "Babamla nasıl konuşuyorsun" diyerek yanında taşıdığı bıçağı çıkartıp, kardeşinin karnına sapladı.
MUHAMMET HAYATINI KAYBETTİ, KATİL ABİ GÖZALTINA ALINDI
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet'in yanında, Ahmet ve baba Ali Rıza da gitti. Hastane polisi tarafından gözaltına alınan ağabey cinayet ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan Muhammet ise, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BABA, OĞLUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Olayın ardından baba Ali Rıza Uludağ ifadesinde, "Kızımın doğum gününü kutlamak üzere evde buluştuk. Muhammet'in 'Bunlar anne baba mı?' lafına 'Ayıp değil mi? Nasıl bu şekilde konuşursun?' diye tepki gösterdim. Tartışma çıktı, büyük oğlum Ahmet'den şikayetçiyim" dedi.
İşlemleri tamamlanan Ahmet Uludağ, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ege Sallandı! Bodrum'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem!
- Chp'nin Delege Seçiminde Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu
- Trump'tan Tillerson'a Moron Cevabı: Iq Testi Yapalım, Kimin Kazanacağını Görürsünüz
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar