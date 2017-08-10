Adana'da 24 yaşındaki Ahmet Uludağ, kardeşi 22 yaşındaki Muhammet Uludağ'ın, "Bunlar da anne baba mı?" sözüne sinirlendi. Çıkan tartışmada abi, kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

Kızkardeşlerinin doğum günün kutlamak için buluşmuşlardı, çıkan tartışma büyünce mutlu gün kana bulandı.

KARDEŞİNİN SÖZLERİNE SİNİRLENDİ, BIÇAĞI SAPLADI

Olay, dün gece merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Uludağ, babası 61 yaşındaki Ali Rıza Uludağ'a, "Baba, yan komşu araba almış" dedi. Bu söz üzerine Muhammet ağabeyine dönerek "Bunlar da anne baba mı?" diye karşılık verdi. Bu sözlere sinirlenen Ahmet, "Babamla nasıl konuşuyorsun" diyerek yanında taşıdığı bıçağı çıkartıp, kardeşinin karnına sapladı.

MUHAMMET HAYATINI KAYBETTİ, KATİL ABİ GÖZALTINA ALINDI

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet'in yanında, Ahmet ve baba Ali Rıza da gitti. Hastane polisi tarafından gözaltına alınan ağabey cinayet ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan Muhammet ise, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BABA, OĞLUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından baba Ali Rıza Uludağ ifadesinde, "Kızımın doğum gününü kutlamak üzere evde buluştuk. Muhammet'in 'Bunlar anne baba mı?' lafına 'Ayıp değil mi? Nasıl bu şekilde konuşursun?' diye tepki gösterdim. Tartışma çıktı, büyük oğlum Ahmet'den şikayetçiyim" dedi.

İşlemleri tamamlanan Ahmet Uludağ, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: haberinburada