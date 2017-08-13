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BUNALIMA GİREN ÖĞRETMEN ADAYI UMUDUMU KAYBETTİM DİYEREK İNTİHAR ETTİ


Bunalıma giren öğretmen adayı Umudumu kaybettim diyerek intihar etti
Tarih : 13 Ağustos 2017, 22:00
Puan Ver : Bunalıma Giren Öğretmen Adayı Umudumu Kaybettim Diyerek İntihar Etti(10/10)6

Henüz 23 yaşında, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü mezunu bir gençti. Yaşadığı ruhsal bunalımla sosyal medya hesabına yazdığı cümleler son sözleri oldu.



ATANAMADIĞI İÇİN BUNALIMA GİRDİ, KENDİNİ ASTI



Olay, geçen çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu olan ve ücretli öğretmenlik yapan İsa Erdoğan, iddiaya göre atanamadığı için bunalıma girdi. İsa Erdoğan, evinde yalnız olduğu sırada kendini astı. Yakınları tarafından asılı bulunan İsa Erdoğan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



"UMUDUMU KAYBETTİM, HAYATIMI SONLANDIRIYORUM"



İsa Erdoğan'ın sosyal medya hesabından intihar etmeden, 'Öncelikle hepinizden ailemden arkadaşlarımdan yakın dostlarımdan, böyle bir üzücü durumu yaşattığım için özür diliyorum. Üzgünüm. Uzun zamandır mutsuzum. Mutlu nasıl olunur onu bile bilmiyorum aslında. Hayatımın geri kalanını devam ettirmek için umudumu, ışığımı kaybettim. Bu paradoksu kıramadım. Başka bir sebep aramanıza gerek yok. Kendi irademle, kararımla aranızdan ayrılıyorum. Bu not yayınladıktan hemen sonra hayatımı sonlandırıyorum. Vasiyet: Tüm organlarımı ve dokularımı bağışlıyorum. Ailemin rızası alınarak. En önemlisi Erzincan'a defnedilmek istiyorum' yazdığı ortaya çıktı.



İşte genç öğretmen adayının intihar etmeden önceki son paylaşımı:


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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