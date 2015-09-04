

2012 yılında kurulan Nexbit isimli şirket, akıllı telefon sektörünün en önemli sorunlarından birini yenmek için yola koyuldu. Daha önce Apple, Motorola ve Google'da çalışan mühendislere ev sahipliği yapan firmanın amacı akıllı telefonlardaki depolama sorununa yeni bir bakış açısı kazandırmak. Deneyimli mühendisleri ile hem yazılım hem de donanım tarafında oldukça becerikli olan Nexbit, Robin adını verdiği ilk akıllı telefonunu Kickstarter'a açtı.



Robin aslında bildiğimiz bir Android işletim sistemli akıllı telefon. Ancak içerisinde yer alan işletim sisteminde bazı değişiklikler yapılmış. Telefonun içerisinde 32 GB depolama alanı yer alıyor ancak bu alana ek olarak Android ile direkt entegre hale getirilmiş 100 GB bulut depolama alanına sahip. Bu depolama alanı, sıkça kullanmadığınız verileri size sormadan buluta atıyor. Sık kullandığınız veriler ile telefonun içerisinde saklanıyor. Böylelikle telefonunuzun hafızasında sadece günlük olarak ihtiyaç duyduğunuz şeyleri tutuyorsunuz. Bulut depolama alanınızda ihtiyaç duyduğunuz dosyalar, siz onları açmak istediğinizde yüklenir ve belirli bir süre tekrar kullanmazsanız telefonunuzdan siliniyor.



Tam yedekli bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkan ürünün yazılımsal optimizasyonunun iyi yapıldığı söyleniyor. Yani şarj yönetimi konusunda bir sorundan bahsedilmemiş. Çünkü yedekleme işlemi sadece telefon şarjdayken yapılıyor. Zaten büyük bir yatırım alan firma, Kickstarter'da da hedeflediği 500.000 Dolara yaklaşmak üzere.



Cep telefonuna taksit geri geliyor!