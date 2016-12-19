

Rockstar'ın geliştirdiği Bully artık Xbox One üzerinden oynanabilir. Xbox One kullanıcılarının yarısının kullandığı geriye uyumluluk sisteminde 300'den fazla oyun bulunmakta. Detaylar haberimizde.



Bully 2006 yılında Rockstar yapımcılığında piyasaya sürülen ve pek çok kişinin beğenisini kazanan bir oyundu. Aksiyon-Macera türünde olan oyun çoğu oyuncu tarafından sevilmişti. İlk olarak Playstation 2 için çıkan oyun iki yıl sonra Microsoft Windows, Wii ve Xbox 360 platformlarına çıkışını yaptı. Hikayesi annesi ve üvey babasının tatile gitmesi sonucu Bullworth Akademisi'nde okumak zorunda kalan bir gencin başından geçenleri anlatır.



Okula yeni gelen Jimmy Hopkins, beyaz gömlekli öğrenci tayfası tarafından hoş karşılanmaz ve kavga yaratırlar. Daha sonra müdür ile görüşüp kaydını tamamlayan Jimmy yatakhanede ilk dostlarıyla tanışır. Gary Smith isminde bir çocuk Jimmy'e arkadaşlık teklif eder ve ilk başlarda iyi görünen bu çocuk Jimmy'e ihanet eder. Jimmy Hopkins bir sene boyunca tüm temel derslere girmek ve okulu bitirmek zorundadır. Dersler dışında ana görevler de bulunmaktadır. Bu görevler sayesinde oyuncu yeni yerler ve mekanlar açmaktadır.



Oyunu Xbox One'da oynamak



Oyunu Xbox 360'da satın alan kullanıcıların şu an Xbox One kütüphanesinde Bully gözüküyor. Eğer sahip değillerse oyun Xbox Store üzerinden satın alınabilir. Kutulu sürüme sakip olanlar ise direkt olarak diski takıp oynayabilir.



Sisteme yeni eklenen oyunlar



Ayrıca Xbox One geriye uyumluluk sistemine 5 yeni oyun daha eklendi.







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