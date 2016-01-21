Bulgaristan'daki Vatansever Cephe koalisyonu (PF) kamu yayın kurumlarında Bulgarca dışındaki dil tercihlerinin kaldırılması için girişimde bulundu. 7 milyonluk Bulgaristan'da yaklaşık 800 bin Türk nüfusun bulunması, ırkçı koalisyonun hedefinde Türkçe olduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu.



Özellikle erkek sığınmacılara yönelik kurslarda, "Bir kadının seksi giyinmesinin, onun sevişmek istediği anlamına gelmediği" anlatılacak. Sığınmacılar, kadınlara ıslık çalmamaları ve dokunmamaları konusunda uyarılacak. Belçika'da bu amaçla göç ve mültecilerden sorumlu bakan yardımcısı Theo Francken tarafından bir tanıtım dersi verildi. Francken, sığınmacılara ülkesindeki toplumsal yapı ve değerleri anlattı. Belçikalıların birbirleriyle nasıl selamlaştığından, karşı cinsle nasıl ilişki kurduklarına kadar bir dizi konuda bilgi verdi. Sosyalist Parti ise ülkedeki bu uygulamayı, sığınmacıları "damgaladığını" gerekçesiyle eleştiriyor. Belçika'nın Fransızca konuşulan bölgesindeki eşit haklardan sorumlu bakan Isabelle Simonis de, kursu "ırkçılık" olarak değerlendiriyor.