

Suriye sınırında hava sahamızı ihlal ettiği için düşürülen Rus savaş uçağı Türkiye ile Rusya arasında ilişkileri zora sokmuştu. Aynı uçak komşu Bulgaristan'da da Türk kökenli siyasetçilerin çoğunlukta olduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nde (HÖH) depreme neden oldu.







Genel Başkan Lütfi Mestan'ın Rus uçağının düşürülmesinde Türkiye'ye destek veren bildiriyi okuması partinin onursal başkanı Ahmet Doğan'ı kızdırdı. Doğan, yetkisi olmamasına rağmen merkez yönetim kurulunu toplayarak Mestan'ı başkanlıktan uzaklaştırıldı.