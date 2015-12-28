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bulgaristan'da rus krizi! türk elçiliğine sığındı

BULGARİSTAN'DA RUS KRİZİ! TÜRK ELÇİLİĞİNE SIĞINDI

HÖH lideri Mestan, Rus jeti krizinde Türkiye'yi destekleyince görevinden alınarak ihraç edildi. Mestan, Türk elçiliğine sığındı.

Tarih : 28 Aralık 2015, 09:24
Puan Ver : Bulgaristan'da Rus Krizi! Türk Elçiliğine Sığındı(8/10)10


Suriye sınırında hava sahamızı ihlal ettiği için düşürülen Rus savaş uçağı Türkiye ile Rusya arasında ilişkileri zora sokmuştu. Aynı uçak komşu Bulgaristan'da da Türk kökenli siyasetçilerin çoğunlukta olduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nde (HÖH) depreme neden oldu.



Genel Başkan Lütfi Mestan'ın Rus uçağının düşürülmesinde Türkiye'ye destek veren bildiriyi okuması partinin onursal başkanı Ahmet Doğan'ı kızdırdı. Doğan, yetkisi olmamasına rağmen merkez yönetim kurulunu toplayarak Mestan'ı başkanlıktan uzaklaştırıldı.








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