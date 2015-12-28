BULGARİSTAN'DA RUS KRİZİ! TÜRK ELÇİLİĞİNE SIĞINDI
HÖH lideri Mestan, Rus jeti krizinde Türkiye'yi destekleyince görevinden alınarak ihraç edildi. Mestan, Türk elçiliğine sığındı.
Suriye sınırında hava sahamızı ihlal ettiği için düşürülen Rus savaş uçağı Türkiye ile Rusya arasında ilişkileri zora sokmuştu. Aynı uçak komşu Bulgaristan'da da Türk kökenli siyasetçilerin çoğunlukta olduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nde (HÖH) depreme neden oldu.
Genel Başkan Lütfi Mestan'ın Rus uçağının düşürülmesinde Türkiye'ye destek veren bildiriyi okuması partinin onursal başkanı Ahmet Doğan'ı kızdırdı. Doğan, yetkisi olmamasına rağmen merkez yönetim kurulunu toplayarak Mestan'ı başkanlıktan uzaklaştırıldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar