BULGARİSTAN'DA GÜMRÜK MEMURLARI GÖREVDEN ALINDI, KAPIKULE'DE 18 KİLOMETRE KUYRUK OLUŞTU
Bulgaristan'da sınır görevlilerinin bir kısmının görevden alınması nedeniyle Kapıkule'de 18 kilometre TIR kuyruğu oluştu.
Bulgaristan hükümeti tarafından geçtiğimiz günlerde Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda, görevli gümrük memurlarının ve polislerin bir kısmının görevden alınması ve yer değişikliği yapması nedeniyle Kapıkule'de 18 kilometre TIR kuyruğu oluştu.
TIR SAYISINA KARŞILIK VERMEDİLER
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı'nda 'çile' kuyruğu uzadıkça uzuyor. Gümrük yetkililerinden edinilen bilgiye göre Bulgaristan hükümeti tarafından bazı gümrük kapılarında görevli memur ve polislerin bir kısmının görevden alınması veya yer değiştirmesi nedeniyle özellikle Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda, Kapıkule'de geçen TIR sayısına karşılık vermedikleri ileri sürüldü.
KUYRUK UZADIKÇA UZUYOR
Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda, görevli gümrük memurlarının ve polislerin bir kısmının görevden alınması ve yer değişikliği yapması nedeniyle yetersiz personelle Kapıkule'de yavaş alım yapılması nedeniyle 18 kilometre tır kuyruğu oluştu. Bir yandan olumsuz kış şartları bir yandan da zamanla mücadele eden tır sürücüleri, yaşadıkları aksaklıkların ortadan kalkması için yetkililerden yardım istedi.
"BU ÇİLE BİTMEZ"
Yaklaşık 3 gündür Kapıkule'den çıkış yapmak isteyen TIR sürücüleri ise Bulgaristan'da yaşanan aksaklıklar nedeniyle yıllardır aynı çileyi yaşadıklarını belirtti. Sürücüler, ayrıca uzayan kuyruklarda yaşadıkları en büyük sıkıntıların tuvalet ve gıda ihtiyacı olduğunu söyledi.
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen tırlar, 20 kilometre uzun araç kuyruğu oluştururken, Bulgaristan'a açılan bir diğer sınır kapısı olan Hamzabeyli'de ise 7 kilometre TIR kuyruğu oluştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Pkk'lı Teröristlerin Tuzakladığı Köylüler Yaşadıkları Dehşeti Anlattı
- Zayıflamak İsteyen Genç Kız, 8 Yıl Yatağa Bağlı Kaldıktan Sonra Öldü
- 'sefer Görev Emri' Çıkışının Ardından Milyonlar, E-Devlet'e Akın Etti
- Çalınan 3 Hollanda İneği, Kasapta Kesilmek Üzereyken Bulundu
- Edirne'de 500 Köpek Birden Ortadan Kayboldu
EKONOMİ HABERLERİ
- 3. Havalimanı'nda Temel Atma Töreninden Bin 358 Gün Sonra Işıklar Yakıldı
- Bolu Ve Kars'ta Şap Alarmı! Hayvan Pazarları Kapatıldı
- Ojeli Elleriyle Tamir Ettikleri Traktörü, Topuklu Ayakkabılarıyla Sürdüler
- Gece Yarısından Önce Depoları Doldurun! Pompaya Zam Geldi
- Ünlü Oyuncak Devi Battı! 200'den Fazla Mağazasını Kapatıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Beyaz Saray'da Alarm! Bariyerlere Araç Çarptı, Giriş Ve Çıkışlar Kapatıldı
- Yüz Kızartıcı Suçtan Yargılanan Baba, Mahkeme Salonunda Boğazını Kesti
- Vahşet! Arkadaşlarını Eğlendirmek İçin Kediyi Fırına Atıp Öldürdü
- Ailesinin Servetine Konabilmek İçin Kiralık Katil Tuttu, Uyanık Baba Planları Bozdu
- Festivalde Üzerine Ağaç Devrilen Adam Öldü, Eğlence Durmadan Devam Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar