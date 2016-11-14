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bulgaristan başbakanı istifa ediyor

BULGARİSTAN BAŞBAKANI İSTİFA EDİYOR

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayı Radevin ipi göğüslemesi ülkeyi sarstı, Başbakan Borisov daha önce açıkladığı gibi istifa edeceğini duyurdu.

Tarih : 14 Kasım 2016, 09:20
Puan Ver : Bulgaristan Başbakanı İstifa Ediyor(7/10)9


Başbakan Boyko Borisov lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği Parlamento Başkanı Tzetzka Tzaçeva'nın seçimini kaybetmesi üzerine istifa kararı aldı.



Cumhurbaşkanlığı seçiminin bugün yapılan ikinci turunda ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) adayı Rumen Radev'in verilen oyların yüzde 58'ini alması üzerine Başbakan Borisov daha önce verdiği istifa sözünü yerine getireceğini belirterek, 'Halkın rızası ve iradesi ile artık muhalefetiz" dedi.



Halkın bu seçimde verdiği cezayı kabul etmeye hazır olduğunu ve halkın tercihine saygı duyacaklarını dile getiren Borisov, 'Yaptığım hiç bir şey için pişman değilim. Her zaman halkın bir parçası oldum. Halkın verdiği her bir sinyali cildimle bile hissetmiş bulunuyorum" diye konuştu.



Borisov, parlamentoda artık yeni bir çoğunluğun hakim olduğunu ancak GERB partisinin erken seçime giderek tekrar güven kazanıp tekrar iktidarı hedeflediğini belirtti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Bulgaristan  Başbakanı  İstifa  Ediyor    haber

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