

Başbakan Boyko Borisov lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği Parlamento Başkanı Tzetzka Tzaçeva'nın seçimini kaybetmesi üzerine istifa kararı aldı.







Cumhurbaşkanlığı seçiminin bugün yapılan ikinci turunda ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) adayı Rumen Radev'in verilen oyların yüzde 58'ini alması üzerine Başbakan Borisov daha önce verdiği istifa sözünü yerine getireceğini belirterek, 'Halkın rızası ve iradesi ile artık muhalefetiz" dedi.







Halkın bu seçimde verdiği cezayı kabul etmeye hazır olduğunu ve halkın tercihine saygı duyacaklarını dile getiren Borisov, 'Yaptığım hiç bir şey için pişman değilim. Her zaman halkın bir parçası oldum. Halkın verdiği her bir sinyali cildimle bile hissetmiş bulunuyorum" diye konuştu.







Borisov, parlamentoda artık yeni bir çoğunluğun hakim olduğunu ancak GERB partisinin erken seçime giderek tekrar güven kazanıp tekrar iktidarı hedeflediğini belirtti.







kaynak:milliyet