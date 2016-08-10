BULGARİSTAN ABDULLAH BÜYÜK'Ü İADE ETTİ
FETÖ/PDY terör örgütünün finansörü olduğu gerekçesiyle aranan ve Bulgaristan'a kaçan Abdullah Büyük, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye iade edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) finans ayağına yönelik "himmet" operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılması sonrası Bulgaristan'a kaçan ve FETÖ'nün "para kasası" olarak nitelenen örgüt üyesi Abdullah Büyük Türkiye'ye iade edildi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgar güvenlik güçlerince teslim edilen Abdullah Büyük'ün Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi bekleniyor.
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