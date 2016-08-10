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bulgaristan abdullah büyük'ü iade etti

BULGARİSTAN ABDULLAH BÜYÜK'Ü İADE ETTİ

FETÖ/PDY terör örgütünün finansörü olduğu gerekçesiyle aranan ve Bulgaristan'a kaçan Abdullah Büyük, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye iade edildi.

Tarih : 10 Ağustos 2016, 17:55
Puan Ver : Bulgaristan Abdullah Büyük'ü İade Etti(0/10)


Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) finans ayağına yönelik "himmet" operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılması sonrası Bulgaristan'a kaçan ve FETÖ'nün "para kasası" olarak nitelenen örgüt üyesi Abdullah Büyük Türkiye'ye iade edildi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgar güvenlik güçlerince teslim edilen Abdullah Büyük'ün Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi bekleniyor.








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