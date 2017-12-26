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Bülent Uygun'dan sürpriz imza! İşte yeni takımı

BÜLENT UYGUN'DAN SÜRPRİZ İMZA! İŞTE YENİ TAKIMI

Sezon başında Süper Lig ekibi Osmanlıspor'un başında olan ve aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle gönderilen Bülent Uygun, Katar ekibi Al Gharafaa ile anlaştı.

Tarih : 26 Aralık 2017, 19:00
Puan Ver : Bülent Uygun'dan Sürpriz İmza! İşte Yeni Takımı(6/10)2

Bülent Uygun'un yeni takımı belli oldu. Süper Lig'de son olarak Osmanlıspor'u çalıştıran Bülent Uygun, Katar Ligi ekiplerinden Al-Gharafa SC ile anlaşmaya vardı.

SÜPER LİGDE BİRÇOK TAKIMI ÇALIŞTIRDI

46 yaşındaki teknik adam daha önce Sivasspor, Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor ve Umm Salal'ı çalıştırmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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