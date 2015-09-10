BÜLENT UYGUN'DAN BOMBA AÇIKLAMALAR
Katar'da teknik direktörlük görevine devam eden Bülent Uygun'dan flaş ve dobra açıklamalar.
"‘Aziz Yıldırım'ı sevmem' dememin sebebi ona yapılan kumpas yüzünden biz de hapis yattık ve 8 ay cezaevinde kaldım onun yüzünden. Ama o benim en mutlu günüme gelmedi. Böyle bir insanı niye seveyim. İnsan en azından bir yöneticisini yollardı ama ne dost ne arkadaşlık onun için önemli bir şey değil. Sivasspor'u çalıştırırken faul sonrası yedek kulübesinin camlarını sinirden kırınca, ‘Ben varken Fenerbahçe'ye asla gelemez' diyen bir adamı niye seveyim ki."
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