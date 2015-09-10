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bülent uygun'dan bomba açıklamalar

BÜLENT UYGUN'DAN BOMBA AÇIKLAMALAR

Katar'da teknik direktörlük görevine devam eden Bülent Uygun'dan flaş ve dobra açıklamalar.

Tarih : 10 Eylül 2015, 09:06
Puan Ver : Bülent Uygun'dan Bomba Açıklamalar(6/10)3


"‘Aziz Yıldırım'ı sevmem' dememin sebebi ona yapılan kumpas yüzünden biz de hapis yattık ve 8 ay cezaevinde kaldım onun yüzünden. Ama o benim en mutlu günüme gelmedi. Böyle bir insanı niye seveyim. İnsan en azından bir yöneticisini yollardı ama ne dost ne arkadaşlık onun için önemli bir şey değil. Sivasspor'u çalıştırırken faul sonrası yedek kulübesinin camlarını sinirden kırınca, ‘Ben varken Fenerbahçe'ye asla gelemez' diyen bir adamı niye seveyim ki."








Etiketler: Bülent  Uygun  Dan  Bomba  Açıklamalar    haber

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