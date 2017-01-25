

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, orta saha oyuncusu Senegalli Thiam Khaly'yi transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre Macaristan'ın MTK takımında forma giyen 23 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.



Açıklamada, "Thiam'a hoşgeldin diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.







kaynak:sabah