

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Habertürk TV'de Aysun Torun'un sorularını yanıtladı. Bakan Tüfenkci, esnafa sicil affı ve işsizlik fonunun geleceğini belirtirken, yeniden tedbir paketi olup olmayacağıyla ilgili 'Merkez Bankası gerekli önlemleri alır' dedi.







Bakan Tüfenkci'nin açıklamasından notlar;







* Tedbirler sadece döviz piyasası için değil. Bir oynaklık oluştu. Ancak zaman içinde döviz piyasa şartlarına gelmiş olacak. Çalışma reel sektörü hareketlendirmek için yapıldı.







* Başbakanımız paketi açıkladıktan sonra önemli bir hususun altını çizdi. Borçlandırılmalar yapmadan bunları gerçekleştireceğiz dedi. Tasarrufa yönelik tedbirler alınacak. Verimsiz alandaki işlerin verimli alanlara yönelmesiyle işlenecek. Kamudaki personel alımlarını da 60 binle sınırladık. Bu ihraçlara rağmen tasarrufa gidiyoruz. Çok önemli.







'YATIRIMLARDA TAVİZ VERMEYECEĞİZ'







* Belli oranlarda tasarruflara gideceğiz. Her Bakanlık kendi bünyesinde takip edilecek. Ciddi 4-5 milyarlık bir tasarruf bekliyoruz. Ama bu tasarrufları daha da artırarak daha somut hale getirecek. Diyelim SSK 500 bin işçinin devlet tarafından prim karşılanması yönünde açıklama yaptı. Bunun karşılanmasını kaydırarak yapacağız.







* Geçen hafta ve bu hafta Başbakanımız açıkladı. Yatırımlardan taviz vermeyeceğiz dedi. Hem zamanında yapacağız hem de yatırım bütçesini kısmayacağız dedi. Sadece cari harcamalarda biraz önce ifade ettiğim gibi, taşıt alımları kamu binaları buralardan tasarrufa gideceğiz. Yatırımları kısmayacağız, zamanında yapacağız. Sadece cari harcamalarda kesintiye gidilecek.







'50 BİN TL'LİK KREDİ DOĞRUDAN ESNAFA GELDİ'







* Esnaflara çok ciddi yatırımlar yapıldı. Küçük işletmelere 50 bin TL faizsiz kredi imkanı getirdik. Esnaflarımıza, küçük işletmelerimize KOBİ'lerimize getirilen bir çalışma. 50 bin TL'lik kredi imkanı doğrudan onlara geldi.







'KARA LİSTEDEKİ ESNAFA SİCİL AFFI GELİYOR'







* Kara listedeki esnaf için sicil affıyla ilgili düzenleme yapılacak. Kredi garanti fonu ile yeni imkanlar getirdik. Esasında banka riskini kendi tarafına aldığı için sicil affının daha kolay çıkma imkanı var. Önümüzdeki günlerde sicil affını sunacağız. Sicil affını hayata geçirmek istiyoruz.







'ESNAFA İŞSİZLİK FONU GELİYOR'







* İşsizlik Fonu'nu da Bakanlar Kurulu'na sunup son şeklini vereceğiz. Esnaf da işsizlik fonuna katkı verecek devlet olarak biz de vereceğiz. İşsizlik kaldığı süre içinde, yeni iş bulana kadar asgari geçimini sağlayacak ücreti vermeyi planlıyoruz.







* Kısa vadede çalışmalar var. Kredi borçları yapılandırma, kredi alma noktasında imkan getirdik bu da kısa vadeli. Uzun ve orta vadeli tedbirler de var ama hemen yapılacaklar da var. Maliye Bakanlığı'nın Meclis'te orta ve uzun vadedeki planlarla beraber bunu hayata geçirmiş olacağız. Kısa zamanda devreye girecek.







'MERKEZ BANKASI GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIR'







* Yatırıma başlayana müthiş vergi düzenlemeleri var. Burada esnafımıza ve halkımıza teşekkür etmemiz gerekiyor. Burada milli ve yerli bir duruş sergileniyor. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla insanların katılması katkı sunması bu önemli. Milletimizin buna katkı sunması yapılan oyunu bozmada etkili.







* Sadece TL ile çalışmalar yapacağız diye bir durum yok. Yurtdışında, bozamayacağımız durumlarda yapamayız. Bütün işlemler TL ile yapılacak diye bir şey yok. Başbakanımız dedi ki; 'Merkez Bankamızın eli ayağı bağlı değil' Merkez Bankamız hazır, adımları hazır. Merkez Bankası gerekli önlemleri alır.







'TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ'Nİ YENİDEN YAPILANDIRMAK İSTİYORUZ'







* Anayasa değişikliği hakkında; umarım kısa zamanda milletimiz için en iyisi olur. Milletimiz ne diyor, önemli olan. Bir an evvel Meclis'ten geçip milletin önüne gelmeli. Millet ve piyasalar bunu bekliyor.







* Tüketiciler önemli. Ayrı bir program yapmak lazım. Değerlendirme oranları içinde Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruları değerlendirdik. Tüketici Hakem Heyetleri'ni yeniden yapılandırmak istiyoruz. Sayı düşürerek hem teknik hem altyapı olarak güçlendirmek istiyoruz.







kaynak:habertürk