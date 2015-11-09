BÜLENT SERTTAŞ OĞULLARINA SÜNNET DÜĞÜNÜ YAPTI!
Bülent Serttaş oğulları Emir ve Bahadır'ın Sünnet düğününde göz yaşlarına hakim olamazken duygusal anların yaşandığı geceye bir çok ünlü isim katıldı!
Bülent Serttaş oğulları Emir ve Bahadır'ın Sünnet düğününde göz yaşlarına hakim olamazken duygusal anların yaşandığı geceye bir çok ünlü isim katıldı! Görkemli sünnet düğününde Sibel Can'ın seslendirdiği şarkılar ile konuklar bir dakika yerinde oturamazken, düğüne Mehter takımı ve havada uçuşan dolar'lar damga vurdu! Paralar su gibi aktı gitti…
Bülent Serttaş, oğulları Emir ve Bahadır'ın sünnet düğününü önceki akşam Ataköy Hyatt Otel'de yaptı. Düğüne, iş ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.
Ailesiyle birlikte konukları kapıda karşılayan ünlü türkücü, annesini görünce gözyaşlarını tutamadı. Annesine sarılıp dakikalarca ağlayan Serttaş, herkesi şaşırttı.
Kokteyl alanından salona geçen davetlileri mehter takımı karşıladı. Ardından sahneye Sibel Can çıktı. Ünlü şarkıcı, gazetecilerin görüntü almamasını istedi.
Sanatçıyla konuşan Serttaş durumu tatlıya bağlandı. Fotoğraf çekilmesine izin veren Can, “O zaman rica ediyorum, yakınıma gelmesinler uzaktan çeksinler” dedi.
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