O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

bülent serttaş oğullarına sünnet düğünü yaptı!

BÜLENT SERTTAŞ OĞULLARINA SÜNNET DÜĞÜNÜ YAPTI!

Bülent Serttaş oğulları Emir ve Bahadır'ın Sünnet düğününde göz yaşlarına hakim olamazken duygusal anların yaşandığı geceye bir çok ünlü isim katıldı!

Tarih : 09 Kasım 2015, 09:19
Puan Ver : Bülent Serttaş Oğullarına Sünnet Düğünü Yaptı!(9/10)7


Bülent Serttaş oğulları Emir ve Bahadır'ın Sünnet düğününde göz yaşlarına hakim olamazken duygusal anların yaşandığı geceye bir çok ünlü isim katıldı! Görkemli sünnet düğününde Sibel Can'ın seslendirdiği şarkılar ile konuklar bir dakika yerinde oturamazken, düğüne Mehter takımı ve havada uçuşan dolar'lar damga vurdu! Paralar su gibi aktı gitti…



Bülent Serttaş, oğulları Emir ve Bahadır'ın sünnet düğününü önceki akşam Ataköy Hyatt Otel'de yaptı. Düğüne, iş ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.



Ailesiyle birlikte konukları kapıda karşılayan ünlü türkücü, annesini görünce gözyaşlarını tutamadı. Annesine sarılıp dakikalarca ağlayan Serttaş, herkesi şaşırttı.



Kokteyl alanından salona geçen davetlileri mehter takımı karşıladı. Ardından sahneye Sibel Can çıktı. Ünlü şarkıcı, gazetecilerin görüntü almamasını istedi.



Sanatçıyla konuşan Serttaş durumu tatlıya bağlandı. Fotoğraf çekilmesine izin veren Can, “O zaman rica ediyorum, yakınıma gelmesinler uzaktan çeksinler” dedi.

 











Etiketler: Bülent  Serttaş  Oğullarına  Sünnet  Düğünü  Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER