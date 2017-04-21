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BÜLENT KAYABAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR


BÜLENT KAYABAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
Tarih : 21 Nisan 2017, 10:52
Puan Ver : Bülent Kayabaş Son Yolculuğuna Uğurlanıyor(8/10)5


Tedavi gördüğü hastanede önceki gün 72 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Bülent Kayabaş için İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.



Bülent Kayabaş için ilk tören Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenleniyor. Kayabaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu saat 09.50 sıralarında Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ne getirildi. Törene başta Kayabaş'ın ailesi olmak üzere sanatçı dostları ve sevenleri katılıyor.



Rutkay Aziz, Orhan Aydın, Süha Uygur gibi isimler törene katılanlar arasında.



"HEPİMİZİN KALBİNDE ÇOK DERİN SEVGİ BIRAKARAK GÖÇTÜ GİTTİ"



Bülent Kayabaş'ın Türk sineması ve tiyatrosu için çok önemli bir isim olduğunu dile getiren Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, "Benim çok değerli bir abimdi. Uzun zamandan beri hastalıkla boğuşuyordu. Çok üzgünüm. Hepimizin kalbinde çok derin sevgi bırakarak göçtü gitti.Sevenlerine, Türk tiyatrosuna ve sinemasına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Bülent  Kayabaş  Son  Yolculuğuna  Uğurlanıyor    haber

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