BÜLENT ERSOY'UN EMZİRDİĞİ BEBEK ŞİMDİ ROMANYA'DA ŞÖHRET OLDU
Bülent Ersoy'un cinsiyet değiştirdikten sonraki ilk filmi olan Acı Ekmek'te rol gereği emzirdiği çocuk Serkan Eruysal, Romanya'da single çıkarıp şöhret oldu.
Bülent Ersoy'un yıllar önce çektiği 'Acı Ekmek' isimli filmde, rol icabı Diva'nın emzirdiği ve oğlu rolünü oynayan çocuk Serkan Eruysal, geçtiğimiz sene Romanya'nın ünlü şarkıcılarından Alexa Niculae ile birlikte düet yaparak, Romanya'yı sallamıştı.
BÜLENT ERSOY'UN ELİNİ ÖPMEK İSTİYOR
Türk basınında ise 'Diva'nın Süt Oğlu' olarak lanse edilen Serkan'ın, NYS Müzik etiketiyle yayınlanan "Leyla" isimli tekli çalışması, video klibi ile netd müzik'te yayınlandı. Bu sefer Türk müzikseverler için bir single çalışması yapan Serkan, Türkiye'ye gelir gelmez ilk önce Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay'ı ziyaret ederek yeni şarkısını dinletti. Başarılı şarkıcı, Bülent Ersoy'un elini öpmek istiyor.
İşte Bülent Ersoy'un emzirdiği bebeğin şimdiki hali:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Kolombiyalı Futbolcu Falcao, Maçta Rakiple Konuştu: Sonuç İşimize Yarar, Atak Yapmayın
- Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
- İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
- Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
- Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar