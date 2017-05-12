Gösteriş tutkunu Bülent Ersoy'un gezi programı için 40 bavulla gittiği Hindistan günleri de lüks içerisinde geçiyor. Yöreye özgü bir araç Diva için 5 kilogram Swarovski taşla süslenirken bunun için de tam 20 bin dolar harcandı!



Bu yaz ekrana gelecek olan gezi programı 'Dünya Güzellerim' için geçtiğimiz hafta tam 40 bavulla Hindistan'a giden Bülent Ersoy'a yapım ekibinden gösterişli jest... Uzakdoğu'ya özgü şehir içi ulaşımında kullanılan 'Tuk Tuk' adlı aracı Diva için süsleten set ekibi, yaptıkları sürprizle Ersoy'un ayaklarını yerden kesti.







Özellikle turistlerin şehir turu için sıklıkla kullandığı 'Tuk Tuk', Diva için 5 kilogram Swarovski taşla süslendi. Bunun yanı sıra aracın koltukları da Hint ipeğiyle kaplandı. Yapımı 1 ayda tamamlanan araç 20 bin dolara (yaklaşık 72 bin lira) mal olurken bu rakam, "Böyle giderse yapım ekibi dönüş bileti alacak para bulamayacak" esprisi yaptırdı.







kaynak:ahaber