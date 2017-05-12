Kiracıysan Kirada Kal Durumu Değişmiyor
Bu Güncellemeyle Mac'i Aratmayacak
Trafik Sigortasında Tavan Fiyat Uygulama Süresi Uzatılmalı
Korkunç! Genç Kadın Kendini Astı...
Fetö'cü Astsubayların Mahrem Yapılanmasına Darbe
Fenerbahçe'nin Tesisleri Yenilendi
İşte U17'lerin Yarı Finaldeki Rakibi
Turkcell Platinum Bosphorus Cup'la İstanbul'un Kalbine Yelken Açıldı
Abd İle Kuzey Kore Arasında 9 Sene Sonra Bir İlk!
Sınır Ötesindeki Rus Ve Suriye Bayrağına Silahlı Koruma!
Şeker Fiyatlarında Yüzde 6 İndirim
Bedensel Engelli Çift Dünya Evine Girdi
İran Sınırına 144 Kilometrelik Duvar
Erdoğan Muğla'daki Facia İlgili Bir Mesaj Yayınladı
O Hastalar İçin Danışman Eczaneler Geliyor
Ölenlerin Hepsi Aynı Mahalleden
Almanya'da Skandal! Orduya Ait Kışladan Silahlar Çalındı
Kadir Topbaş'tan Aydınlık'a Tokat Gibi Cevap!
Yağmur Arda'nın Mutfağında
3. Havalimanının Yarısından Fazlası Tamamlandı

bülent ersoy'un 20 bin dolarlık aracı

BÜLENT ERSOY'UN 20 BİN DOLARLIK ARACI

Gösteriş tutkunu Bülent Ersoy'un gezi programı için 40 bavulla gittiği Hindistan günleri de lüks içerisinde geçiyor. Yöreye özgü bir araç Diva için 5 kilogram Swarovski taşla süslenirken bunun için de tam 20 bin dolar harcandı!

Tarih : 12 Mayıs 2017, 10:47
Puan Ver : Bülent Ersoy'un 20 Bin Dolarlık Aracı(5/10)6


Bu yaz ekrana gelecek olan gezi programı 'Dünya Güzellerim' için geçtiğimiz hafta tam 40 bavulla Hindistan'a giden Bülent Ersoy'a yapım ekibinden gösterişli jest... Uzakdoğu'ya özgü şehir içi ulaşımında kullanılan 'Tuk Tuk' adlı aracı Diva için süsleten set ekibi, yaptıkları sürprizle Ersoy'un ayaklarını yerden kesti.



Özellikle turistlerin şehir turu için sıklıkla kullandığı 'Tuk Tuk', Diva için 5 kilogram Swarovski taşla süslendi. Bunun yanı sıra aracın koltukları da Hint ipeğiyle kaplandı. Yapımı 1 ayda tamamlanan araç 20 bin dolara (yaklaşık 72 bin lira) mal olurken bu rakam, "Böyle giderse yapım ekibi dönüş bileti alacak para bulamayacak" esprisi yaptırdı.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Bülent  Ersoy  Un  20  Bin  Dolarlık  Aracı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER