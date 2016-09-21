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bülent ersoy'un 2 yıla kadar hapsi istendi!

BÜLENT ERSOY'UN 2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ!

Yakın arkadaşı Oya Aydoğan'ı ziyareti sırasında sunucu Lerzan Mutlu'ya ateş püsküren Bülent Ersoy hakkında “Ben adamın canlı yayınını basarım” sözü nedeniyle tehdit suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tarih : 21 Eylül 2016, 10:45
Puan Ver : Bülent Ersoy'un 2 Yıla Kadar Hapsi İstendi!(0/10)


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanatçı Bülent Ersoy hakkında sunucu Lerzan Mutlu'yu tehdit ettiği iddiasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede 'şüpheli' sıfatıyla dinlenen Ersoy'un hakkındaki suçlamayı reddettiği, tehdit kastı bulunmadığı ve canlı yayına çıkarak gerçekleri açıklamak anlamında bu sözleri sarf ettiği yönündeki ifadelerine yer verildi.



Tehdidin kelime anlamına ve yasadaki yerine yer verilen iddianamede, "Somut olayda bir televizyon kanalında program yapan Lerzan Mutlu'ya hitaben şüphelinin canlı yayınını basacağını söyleyerek üzerine atılı sair kötülük yapacağından bahisle tehdit etmek eylemini işlediği anlaşılmıştır" denildi.



Savcılık, Ersoy'un 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ettiği iddianameyi başsavcılığın onayına gönderdi. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte Ersoy, Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'sanık' olarak hakim karşısına çıkacak.








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