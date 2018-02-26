BÜLENT ERSOY'DAN LERZAN MUTLU'YA GÖZDAĞI: ONU BİLGİMLE GÖMERİM
Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu'ya gözdağı verdi. Ersoy, "Onu bilgimle gömerim." dedi.
Bülent Ersoy, sahne aldığı restoranın kulisinde gazetecilere iki yıldır mahkemelik olduğu Lerzan Mutlu hakkında ağır sözler söyledi.
LERZAN MUTLU SANATÇI DEĞİL
HT Magazin'in haberine göre, Mutlu'yu sanatçı olarak görmediğini ifade eden Diva, "Mekânın içine bakın, tıklım tıklım. O kadın burada bırak sahneye çıkmayı kapısından giremez. Bugüne kadar ne okumuş, bundan sonra ne okuyacak. Hangi şarkıyı meşhur etmiş?" dedi.
"GOLÜ YEMİŞ BİR ELEMAN"
Konuşurken sesi titreyen Ersoy, "Zaten golü yemiş bir eleman" deyip ekledi: "O geçenlerde benim masama gelip çantamla fotoğraf çektirmişti. Uyarılarıma rağmen silmedi. İstediğin kadar kıvır fark etmez. Böyle insanlar benim muhatabım bile olamaz. Çünkü ben sesimle döver bilgimle gömerim."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kafe Sahipleri Belediyenin 'tente' Kararını Protesto Etti
- Ikyb'nin Yurt Dışı Uçuş Yasağı 3 Ay Daha Uzatıldı
- Kadıköy'de 4 Minibüsçü, Motosikletli Çifti Yerde Tekmeleyerek Feci Şeklide Dövdü
- Afrin Operasyonunun 38. Gününde Tsk Duyurdu: 2001 Terörist Öldürüldü
- Polisin Kurtardığı 14 Yaşındaki Çocuk Gelinin Annesi De Küçük Yaşta Evlenmiş
EKONOMİ HABERLERİ
- Altın, Yükselişe Devam Ediyor! İşte Çeyrekte Son Durum
- Sofra/Compass Group Türkiye, 6 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak
- Zorlu Holding İle Çinli Gsr Capital, Otomobil Bataryası Üretecek
- Mersinli Bitcoin Yatırımcısının, 500 Bin Tl'lik Bitcoin'leri İstanbul'dan Çalındı
- Ptt'de Yeni Hizmet! Artık Barkod Okutulup Kargo Alınabilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kosova'nın Strazburg Başkonsolosluğuna Saldırı Düzenlendi
- Papua Yeni Gine'deki 7,5'lik Deprem, Dağları Yerinden Oynattı
- Boko Haram'ın Kaçırdığı 110 Kız Öğrenci Aranıyor
- Yapmadığı Şey Yok! Erkek Cinsel İlişki Robotu Henry'nin Fiyatı Dudak Uçuklatıyor
- Sevgilisinin Oğluna Tecavüz Edip Yakan Cani, Cesedi De Annesine Taşıttı
Bu Haberle İlgili Yorumlar