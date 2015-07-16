Diva Bülent Ersoy, Bakırköy'de bir modaevini kapattı. Kumaş alışverişi yapan Ersoy, 150 metrelik bir kumaşa 50 bin lira ödedi.



Biri rengarenk çiçekli, diğeri beyaz üstünde kırmızı gül desenli kumaşlardan toplam 150 metre alan Ersoy'a bu alışveriş 50 bin liraya mâl oldu.







Çıkışta habercilerin sorularını yanıtlayan Ersoy, yaz tatiline bayramdan sonra çıkacağını söyledi ve ekledi: “Ben bikinili görüntülenmekten korkmam evladım. Zaten siz tatilde de bulursunuz beni.”