

Türk sanat müziğine yön veren isimlerden şarkıcı Bülent Ersoy, apar topar hastaneye kaldırıldı. Bu sabah yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli TV programında Bülent Ersoy'un hastaneye kaldırıldığı konuşuldu. Bunun üzerine Bülent Ersoy'un yapımcısı Fevzi Siverek, Söylemezsem Olmaz programına telefon ile bağlandı ve canlı yayında ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi.







‘Domuz Gribi Şüphesi Var'







“Sağlık durumu şu anda iyi korkulacak bir şey yok. Bazı testler yapıldı. Ancak test sonuçları daha çıkmadı. Domuz gribi riski de olabilir” açıklamasında bulundu. Ardından sözlerine “Çok yaygın bir şekilde domuz gribi riski var. 40 derece ateşi var ve öksürüyor. Bugün çıkan tahliller sonucu teşhis konulacak” ifadesini ekleyen Fevzi Siverek, Bülent Ersoy'un sağlık durumu hakkındaki açıklamalarını noktaladı.







Bunun üzerine Yeşilçam'ın efsane ismi ve aynı zamanda Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Oya Aydoğan'ın telefonu çaldı ve arayan çok yakın arkadaşı, kadim dostu Bülent Ersoy'du. Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, arkadaşı Oya Aydoğan'ın kendisini merak etmesi üzerine aradığını belirterek sağlığı ile ilgili son durumu hakkında bilgiler verdi.







Ünlü sanatçı, çok zor nefes aldığını, doktorların boğazından kültür örneği aldıklarını dile getirdi. Yetkililerin domuz gribi olabileceğinden şüphelendiklerini söyleyen Diva, şiddetli öksürük nedeniyle ciğerlerinin çok acıdığını belirterek sağlık durumu hakkında arkadaşı Oya Aydoğan'ı bilgilendirdi.