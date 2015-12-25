

Konuyla ilgili daha önce basın toplantısı düzenleyen Bülent Ersoy, olay sırasında hostese ya da yolculara saygısızlık yapmadığını belirtmişti. Ersoy, kemer takmamasının nedenini şöyle açıklamıştı: "Yıllar önce Adana'da trafik kazası geçirdim. Emniyet kemeri karnımın yarılmasına, iç organlarımın dışarı çıkmasına neden oldu. Dolayısıyla yıllardır bu fobiyle yaşıyorum. Uçakta kabin amirine de durumu anlattım, 'Yardımcı olur musunuz?' dedim. Kaptana sormaya gitti, dönüşte 'Bağlanması şart' sözünü tekrarladı. Bir kez daha bağlayamayacağımı ifade ettim. Çünkü sorun sadece fobi değildi. Böbrek taşı rahatsızlığımdan dolayı kasıklarımda dikiş var. Yaralarımın iyileşmesi için de tedavi ediliyorum. Bu açıklamam bile ikna edici olmadı."







İLK DURUŞMA 21 OCAK'TA







Antalya 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada Bülent Ersoy, 'sağlık sorunlarını gerekçe göstererek emniyet kemerini bağlamayarak uçağın yaklaşık 1 saat gecikmeli kalkmasına neden olmak ve kişilerin huzur ve sükununu bozmakla' suçlanıyor. Bülent Ersoy hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istenen davanın davanın ilk duruşması, 21 Ocak günü yapılacak.