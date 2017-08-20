Tatili için Bodrum'a gelen Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy kaldığı otelde 4 kral dairesini kapattırdı. Ersoy adeta ABD Başkanı gibi korundu.

Türk sanat müziğinin Diva'si Bülent Ersoy bir otelin tam 4 kral diaresini kapattı. Lükse düşkünlüğüyle bilinen Diva, farkını ortaya yine koydu.

OTELİN GÜVENLİĞİ ÜST DÜZEYE ÇIKTI

Gündoğan'da bulunan bir otelde tatil yapan Bülent Ersoy otelin 4 kral dairesini birden kapattı. Bülent Ersoy, objektiflere yakalanmamak için otelin güvenliğini üst düzeye çıkarttı. Çevresinde bulunan odalar ve kaldığı kral dairesinin denize bakan tarafında güvenlikler kuş uçurtmadı. Tatil yaptığı 4 gün boyunca, otelin kral dairelerinin bulunduğu kata sadece Bülent Ersoy'un yakınları, özel garsonu ve korumaların çıktığı öğrenildi.

MERDİVENLERDEN ÇIKARKEN ZORLANDI

Bülent Ersoy 4 gün sonra otelinden dışarı çıkarak Bodrum gecelerinde eğlendi. Bodrum marinada gezen Ersoy daha sonra Bodrum Pier isimli restorana giderek Gökhan Sezen'i dinledi. Oldukça neşeli görülen Ersoy gazetecilerin sorularını kısa cevaplarla yanıtladı. Ersoy tatilinin güzel geçtiğini söyleyerek hızlı adımlara restorana geçti. Beyaz bir elbise giyen Ersoy'un çantası ise dikkatlerden kaçmadı. Merdivenleri çıkmakta zorlanan Ersoy, gazetecilerden destek alarak restorana ulaştı

Kaynak: haberinburada