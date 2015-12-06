

Bursa'da, vereceği bir konser öncesi kameralara konuşan müziğin divası Bülent Ersoy, kendisiyle düet yapmak isteyen Bulgar sanatçı Azis'i tanımadığını belirterek, "Tarkan'dan sonra kimseyle düet yapmayı düşünmedim" dedi. Türk müziğinin divası Bülent Ersoy dün gece bir gece kulübünde sahne almak için Bursa'daydı. Konser öncesi, gece kulübünün önünde bekleyen gazetecilerin sorularını cevaplayan Ersoy, Bursalı olduğunu hatırlatarak "Burada kendi yerim gibi rahatım. İnşallah insanlarla da bütünleşebilirim. İçeride de çok güzel bir ortam olduğunu sanıyorum" dedi.



"AZİS'İ HİÇ TANIMIYORUM"



Bursa'da hayranlarıyla buluşan Bulgaristanlı dünyaca ünlü pop şarkıcısı Azis'in söylediği "en büyük hayalim Bülent Ersoy ile düet yapmak" sözleri kendisine sorulan usta sanatçı, "Kendisini hiç tanımıyorum, beni bağışlasın. Bu belki benim bir eksikliğim olabilir. Ben bir tek Tarkan Bey'le bir düet yaptım. Ondan sonra pek düşünmedim. Sakın ukalalık olarak nitelendirilmesin" diye konuştu.



"YAŞAYANLARIN İÇERİSİNDE EN BÜYÜK REPERTUVARA SAHİBİM"



Bülent Ersoy sahip olduğu repertuvar için de iddialı konuştu. TRT repertuvarında 52 bin eserin kendisinde bulunduğunu iddia eden Ersoy, şunları söyledi: "Yaşayanların içerisinde en büyük repertuvara sahibim. Bu konuda pek mütevazi olamayacağım çünkü gerçek. Güzellik veya şıklık söz konusu olsaydı farklı yorumlanabilirdi ama repertuvar konusunda söylediğim son noktadır. Bunun üzerine kimse konuşamaz zaten." Bülent Ersoy konserde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Hayranları bazı şarkılarda usta sanatçıya eşlik ederken bir hayranı Ersoy'a, üstünde "sana mutluluk ve huzur vermesi dileğiyle" yazan bir hediye verdi. Diva ise hediyenin üstündeki yazıyı sahnede okuyarak hayranına teşekkür etti. Bülent Ersoy zaman zaman orkestra ile de şakalaşırken, Ersoy ve orkestranın performansı birçok kez alkış aldı.







