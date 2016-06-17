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bülent ersoy, sokak çocuklarına 500 tl bahşiş verdi

BÜLENT ERSOY, SOKAK ÇOCUKLARINA 500 TL BAHŞİŞ VERDİ

Arnavutköy Sur Balık'ın sahibi Kaplan Tan'ın düzenlediği iftar yemeğine katılan Bülent Ersoy, mekana giderken etrafını saran çocuklara 500 TL bahşiş verdi.

Tarih : 17 Haziran 2016, 09:42
Puan Ver : Bülent Ersoy, Sokak Çocuklarına 500 Tl Bahşiş Verdi(6/10)7


 Bülent Ersoy, önceki akşam Sur Balık'ta düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Mekan çıkışı ünlü sanatçının etrafını sokak çocukları sarınca büyük arbede yaşandı.



İKİ SAAT GECİKMELİ KATILDI



Arnavutköy Sur Balık'ın sahibi Kaplan Tan, önceki akşam Bülent Ersoy ve Linet için iftar yemeği düzenledi. Linet zamanında mekana gelirken, Ersoy yaklaşık iki saat gecikmeli yemeğe katıldı.



SORULARI YANITSIZ BIRAKTI



Apar topar aracından inen sanatçı, gazetecilerin sorularını "Daha iftarımı yapmadım, çok geç kaldım" diye yanıtsız bıraktı. Mekandan gece yarısına doğru ayrılan Ersoy'un etrafını bir anda sokak çocukları sardı.



ÇOCUKLARA 500 TL BAHŞİŞ VERDİ



Sanatçıya zor anlar yaşatan çocuklardan birinin Ersoy'un aracına binmesi herkesi şok etti. Mekan görevlileri çocuklara sert bir şekilde müdahale etti. Hırpalanan çocuklara Ersoy, 500 TL bahşiş verdi. Yaşanan arbedenin trafiği de kitlenmesi, çevredekilerin tepkisini çekti. Polis anonslarıyla yol açılırken Ersoy, şoförünün kullandığı araçla hızla oradan ayrıldı.








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