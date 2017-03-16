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Bülent Ersoy Lerzan Mutlu Kavgası Yayına Damga Vurdu
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bülent ersoy lerzan mutlu kavgası yayına damga vurdu

BÜLENT ERSOY LERZAN MUTLU KAVGASI YAYINA DAMGA VURDU

Bu sabah Renkli Sayfalar programına Bülent Ersoy Lerzan Mutlu kavgası damga vurdu: Programın sunucularından Lerzan Mutlu, mahkemelik olduğu Bülent Ersoy canlı yayına bağlanınca çok sinirlendi.

Tarih : 16 Mart 2017, 14:54
Puan Ver : Bülent Ersoy Lerzan Mutlu Kavgası Yayına Damga Vurdu(5/10)5


17 Mayıs 2016 günü hayatını kaybeden Oya Aydoğan'ın vefatından sorumlu tuttuğu Lerzan Mutlu'yla davalık olan Bülent Ersoy, canlı yayına bağlandı.  Annesi ve kendisinin 3 ay boyuncu gözyaşı döktüğünü söyleyen Lerzan Mutlu, başlarda yayını terk etmek istese de izleyicilere ve programdaki arkadaşlarına saygısızlık olmaması için yayına geri döndü.



Bülent Ersoy ''Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Ben kırmak isteseydim, ağlatmak isteseydim bütün yayınlara bağlanırdım. Az çok lafım da dinlenir. Bir atımda bulunduğumu duydunuz mu? Bu konuda yorum yaptım mı? Hayır. O bana anası diyordu. Anası ona bağırmıyor mu?'' şeklinde konuştu.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Bülent  Ersoy  Lerzan  Mutlu  Kavgası  Yayına  Damga  Vurdu    haber

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