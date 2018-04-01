BÜLENT ERSOY HASTANEYE KALDIRILDI!
Türk müziğinin divası Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı. Üzücü haberi ünlü yapımcı Osmantan Erkır, Instagram hesabından duyurdu.
Popstar 2018 Programının yapımcısı ve sunucusu Osmantan Erkır, İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafla Bülent Ersoy'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Erkır, "Bizim biriciğimiz, çok kıymetlimiz Sevgili Bülent Ersoy'umuza acil şifalar diliyorum" dedi.
YAYINA ÇIKIP ÇIKMAYACAĞI BELLİ DEĞİL
Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ersoy'un çarşamba günü Popstar 2018 canlı yayınına çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil.
OSMANTAN ERKIR DUYURDU
Diva'nın hastaneye kaldırıldığını duyan ünlü yapımcı Osmantan Erkır, "Yayında bizimle olmasını ümit ediyoruz. Bülent Hanım'ın doktoru önümüzdeki günlerde kararını verecek" dedi.
Tedavisi yatarak süren Bülent Ersoy için hastane yönetiminin, odanın bulunduğu katı Ersoy'a tahsis ederek kattaki tüm hastaları diğer katlara taşıdığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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