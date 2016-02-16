BÜLENT ERSOY: HAMİLEYİM
Bülent Ersoy, önceki akşam Kalamış Paysage'da sahne aldı. “Evleniyor” iddialarına yönelik açıklamalar yapan sanatçı; “Hamileyim. Bu ne kadar doğruysa o haberler o kadar doğrudur” diyerek şaşırttı.
Sanatçı sözlerini şöyle sürdürdü: “Evlilik defteri kapandı. Türkiye'de beni
cezbedecek yakışıklılıkta erkek yok.” Sıra dışı makyajıyla dikkat çeken Ersoy, “Her
konuda olduğu gibi makyajda da en iyilerle çalışıyorum çünkü ben iyiyim” dedi.
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