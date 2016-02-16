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bülent ersoy: hamileyim

BÜLENT ERSOY: HAMİLEYİM

Bülent Ersoy, önceki akşam Kalamış Paysage'da sahne aldı. “Evleniyor” iddialarına yönelik açıklamalar yapan sanatçı; “Hamileyim. Bu ne kadar doğruysa o haberler o kadar doğrudur” diyerek şaşırttı.

Tarih : 16 Şubat 2016, 09:04
Puan Ver : Bülent Ersoy: Hamileyim(6.6/10)9


Sanatçı sözlerini şöyle sürdürdü: “Evlilik defteri kapandı. Türkiye'de beni



cezbedecek yakışıklılıkta erkek yok.”  Sıra dışı makyajıyla dikkat çeken Ersoy, “Her



konuda olduğu gibi makyajda da en iyilerle çalışıyorum çünkü ben iyiyim” dedi.








Etiketler: Bülent  Ersoy  Hamileyim    haber

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