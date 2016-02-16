Bülent Ersoy, önceki akşam Kalamış Paysage'da sahne aldı. “Evleniyor” iddialarına yönelik açıklamalar yapan sanatçı; “Hamileyim. Bu ne kadar doğruysa o haberler o kadar doğrudur” diyerek şaşırttı.



Sanatçı sözlerini şöyle sürdürdü: “Evlilik defteri kapandı. Türkiye'de beni







cezbedecek yakışıklılıkta erkek yok.” Sıra dışı makyajıyla dikkat çeken Ersoy, “Her







konuda olduğu gibi makyajda da en iyilerle çalışıyorum çünkü ben iyiyim” dedi.