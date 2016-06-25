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bülent ersoy, gece yarısı türbeyi ziyaret etti

BÜLENT ERSOY, GECE YARISI TÜRBEYİ ZİYARET ETTİ

Bülent Ersoy'un, Aziz Mahmud Hüdâyi Türbesi'ni gece yarısı ziyareti etmesi üzerine Türbeler ve Müzeler Müdürlüğü idari işlem başlatacak. Diva iki saat içeride kalıp namaz kıldı.

Tarih : 25 Haziran 2016, 13:12
Puan Ver : Bülent Ersoy, Gece Yarısı Türbeyi Ziyaret Etti(6/10)7


 Bülent Ersoy önceki gece, Üsküdar'da bulunan Aziz Mahmud Hüdâyi Türbesi'ni ziyaret etti.Bülent Ersoy, 01.00'de girdiği türbeden saat 03.00'te çıktı. Görevililer kapanış saati olan 22:30'dan sonra gelen Ersoy'a ayrıcalık tanıdı.



İKİ SAAT İÇERİDE KALDI



Vatandaşlar kapıdan geri çevrilirken ünlü sanatçının içeri girmesine izin verildi. Bazı vatandaşlar duruma itiraz ederken Ersoy, yaklaşık iki saat içeride kalarak namaz kılıp dua etti. Diva, türbeden VIP minibüsüyle ayrıldı.








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