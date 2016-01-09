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bülent ersoy domuz gribi oldu

BÜLENT ERSOY DOMUZ GRİBİ OLDU

Sanatçı Bülent Ersoy, grip şikayeti nedeniyle Gaziosmanpaşa'da özel bir hastaneye gitti. Bülent Ersoy, burada domuz gribi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Tarih : 09 Ocak 2016, 10:00
Puan Ver : Bülent Ersoy Domuz Gribi Oldu(10/10)9



Ersoy'un annesi ve şoförü de aynı hastaneye yatırıldı. Hastanenin Başhekimi Bülent Şahin, sanatçının ilk geldiğinde durumunun ağır olduğunu söyledi.




Şahin, şöyle konuştu: "Hemen tedaviye başladık. Kendisi kontrol altında. Gerekli tetkikleri yapıldı. Durumu biraz ağırdı ancak hayati bir durum söz konusu değil. Şu anda genel durumu çok iyi. Kendisinden sonra annesi ile şoförü de aynı şikayetle hastanemize yatırıldı. Şoförünün durumu daha iyi, ancak annesi de biraz ağır."Şahin, Ersoy'a yapılan erken müdahalenin önemine işaret ederek, "Tedaviye hemen cevap verdi. Ülkemizde bir domuz gribi durumu var. Bundan dolayı gerekli incelemeler yapıldı. Numuneler incelendi, tahkikler yapıldı. Zaten zatürreye dönmüştü durumu ama şu an bu durum aşıldı. Tehlikede olmasının nedeni de zatürreye çevrilmiş olması. Tahlillerde çıkan duruma göre durumu domuz gribine uyuyor. Şu an görünen o. Tam olarak sanıyorum akşam saatlerinde belli olacak" şeklinde konuştu.










Etiketler: Bülent  Ersoy  Domuz  Gribi  Oldu    haber

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