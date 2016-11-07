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bülent emrah parlak'ın acı günü

BÜLENT EMRAH PARLAK'IN ACI GÜNÜ

BKM Mutfak oyuncularından Bülent Emrah Parlak'ın acı günü.

Tarih : 07 Kasım 2016, 13:03
Puan Ver : Bülent Emrah Parlak'ın Acı Günü(7/10)4


Komedi filmlerinin ve dizilerinin aranan yüzlerinden Bülent Emrah Parlak, içinde bulunduğumuz yılın mayıs ayında babalık duygusunu yaşadı. Oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Parlak'la ilgili acı haberi ise ünlü senarist Gani Müjde verdi. Müjde, sosyal medya hesabından Bülent Emrah Parlak'ın babasını kaybettiğini duyurdu. “Sevgili Dostumuz Bülent Emrah Parlak'ın babası vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Şakirin camiinden kaldırılacaktır” notuyla takipçilerini bilgilendiren Gani Müjde, böylelikle Parlak'ın sevenlerini de bu acı gelişmeden haberdar etmiş oldu.








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