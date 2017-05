Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 'parti kuracaklar' iddiasına yanıt verdi. Arınç Mehmet Metiner'le ilgili de sert ifadeler kullandı. OHAL inceleme komisyonunun hayata geçmesi için de "Bunun bir an önce hayata geçmesinde fayda var. Başbakan Binali Yıldırım'a bu açıdan yalvarıyorum" dedi.



Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Best FM'de bir programa konuk oldu. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Arınç yeni parti kurmayacaklarını, kendisini hala iyi bir AK Partili olduğunu söyledi.







"BİZE YALVARDILAR 'BUNU BİZDEN ALIN' DİYE"







Arınç, kendisi hakkında "Gönül dünyamızda yeri yoktur" diyen AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'e de yanıt verdi. Arınç şu ifadeleri kullandı:







"Metiner kimdir ki sözleri bu kadar kıymetli olsun, internet sitelerinde kendine yer bulsun. Benim de gönül dünyamda bir sinek ısırığı kadar yeri yok. İyi bir siyasetçi değil, çok yanlış hareketler yapılıyor. Meclis'te sevilmediğinin de tanığıyım. Adıyaman'da son sıradan seçilmişti. Adıyaman'dan geldiler bize yalvardılar bunu bizden alın. Fitne çıkarıyor dediler. Onu oradan alıp İstanbul'da orta sıralara verdiler.







Ben kendisinin AK Parti'ye bir şey kattığını düşünmüyorum. Kendisi daha önce de başka siyasi partilerde yer almıştı."







ORTAĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA







Arınç FETÖ'den gözaltına alınan ortağıyla ilgili olarak da özetle şunları söyledi:







"Manisa'da herkesi tanır herkesle de iyi ilişiler kurarım. Son operasyonda içlerinde 3-4 tane de avukatın bulunduğu gözaltılar oldu. Onlardan biri de benim eski ortağım. Ben milletvekili olarak avukatlıktan ayrılmadan önce de savcılıktan ayrılmış bu arkadaşı ortak olarak almıştım. Fevkalede çalışkan, saygılı, bilgili Manisa Barosu'nun güzide avukatlarından biridir. Ben Başbakan Yardımcılığı dönemimde de Manisa'daki bazı gözaltılara dair ses çıkarmıştım.







Benim HSYK'dan şu anda bir ricam var. Ne olur buradaki savcılara şunu sorun aradan 2 yıla yakın zaman geçti. Bu adamlarla ilgili neden bir dava açmıyorsunuz, tutukluluk durumlarını inceleyip de neden tahliye etmiyorsunuz? Suçlarını yüzüne okumuyorsunuz?







Mehmet Yılmaz Manisa'ya bir ilgi gösterse. Evrensel hukuk kurallarına göre suçlamalar yüzüne okunur.







Benim ortağımla aradan 1 yıl geçtikten sonra ne gibi suçlama olduğunu bilmiyorum ama Manisa'da haksızlık ve zulme varan olaylar var. Sadece Manisa'da değil her yerde var.







BAŞBAKAN'A YALVARIYORUM







Bu zulüm olaylarını gözden geçirmekte fayda var. FETÖ ile mücadele hukuk içinde yapılmalı. Kurduğumuz partinin içinde 'adalet' kelimesi var. Sayın Cumhurbaşkanı zulmü sevmez. Başbakanımız zulmün yanında olmamıştır. O yüzden bu zulmün incelenmesinde fayda var. 3 ay oldu OHAL inceleme komisyonunun kurulacağının duyurulması. Ancak hala faaliyete geçmedi. Rica ediyorum hükümetten. Bunun bir an önce hayata geçmesinde fayda var. Başbakan Binali Yıldırım'a bu açıdan yalvarıyorum."