Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, referandum sonrası AKP'li bazı yazar ve vekillerin kendisini hedef alan çıkışlarına ilginç paylaşımlar yaparak yanıt verdi.



Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, kendisine yönelik AKP içinden gelen eleştiri ve açıklamaların ardından dikkat çeken bir çıkış yaptı.



Odatv'de yer alan habere göre, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yakın arkadaşı Fehmi Koru, internet sitesine koyduğu bir yazıyla Arınç'ı hedef alan Metiner'e yanıt vermişti. Koru o yazısında, "Ya aynı kişiler referandumda sürüden ayrı oy kullanacakları mesajını alenen verseler, bu tercihlerini sevenlerine duyurmak için çaba sarf etselerdi ne olurdu?" ifadelerini kullanmıştı.



Bülent Arınç ise Metiner'e doğrudan yanıt vermek yerine Fehmi Koru'nun bu yazısını paylaştı.



Bununla da yetinmeyen Arınç Twitter adresinden Koru'ya ek olarak, Kemal Öztürk, İsmail Kılıçarslan ve Sibel Eraslan'ın köşe yazılarını da paylaşarak "okumanızı tavsiye ederim" notunu düştü.







kaynak:sol.org