

Başbakan eski yardımcısı Bülent Arınç, "Bana ahmak diyebilirsiniz, silahlı terör örgütünün Fethullahçı olduğunu o gece öğrendim" dedi.







Geçmişte Gülen cemaatine yönelik "silahlı terör örgütü" nitelendirmesine bir iddianameye dayanmadığı gerekçesiyle karşı çıktığını da vurgulayan Bülent Arınç, "Silahlı terör örgütünün Fethullahçı olması o gece ortaya çıkan bir olaydır. Ben o gece öğrenmiş olabilirim ama sayın Cumhurbaşkanımız da o gece öğrendi. Onların bilmediklerini ben nasıl bilebilirim?" şeklinde konuştu.







Geçmişte paralel yapıyla mücadelede etkin bir rol aldığını belirten Başbakan eski yardımcısı Bülent Arınç, "Bu yüzden kimse beni paralel devlet yapılanması ile ilgili irtibatlı, onları savunan bir kişi olarak görmesin" dedi.