

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bülent Arınç'ın eşinin akrabası Manisa Halk Sağlığı Müdürü Ziya Tay hakkında tutuklama kararı çıkartıldı.







Yaklaşık 20 gün boyunca emniyetteki sorgusunun ardından 20 Ağustos'ta mahkemeye çıkan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Manisa Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ziya Tay hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Tay ile birlikte adli kontrol şartıyla serbest kalan Şehzadeler İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ferhat Bozkaya hakkında da tutuklama kararı çıkarıldığı öğrenildi.







Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ziya Tay ile Ferhat Bozkaya'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına itiraz ettiği ve Manisa Sulh Ceza Mahkemesince Tay ile Bozkaya hakkında tutuklama kararı çıkartılarak yeniden gözaltına alındığı bildirildi. Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın eşinin amcasının oğlu olduğu öğrenilen Manisa Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ziya Tay, 7 Haziran seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmuştu.