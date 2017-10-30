

Son dönemde Melih Gökçek'le aralarında yaşanan polemikle bilinen Bülent Arınç, daha önce sabitlediği tweetini Gökçek'in istifası sonrası kaldırdı. Ancak Bülent Arınç'ın Tweet'i atıldığı tarihte durmaya devam ediyor.



ARINÇ, OLAY YARATAN TWEET'İ KALDIRDI



Bülent Arınç, birbirlerini FETÖ'cülükle suçladıkları dönemde Gökçek için imada bulunmuş ve şu sözleri paylaşmıştı:



"Bir Hint Atasözünde denir ki: Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa kesinlikle altını kirletmiştir."



Arınç, bu tweet'i geçen yıl paylaşmasına rağmen Gökçek'in istifa iddilarının artmasıyla birlikte yeniden sabitlemişti. Arınç'ın bu hamlesi geçtiğimiz günlerde haberlere de yansımıştı. Melih Gökçek'in istifasının ardından ise Arınç'ın tweet'i kaldırdığı görüldü.



ERDOĞAN, ARINÇ'A JEST YAPMIŞTI



Cuma günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Melike Hatun Camii'nin açılışında caminin isim babasının Bülent Arınç olduğunu söyleyerek kendisine teşekkür etmişti. Gökçek'in istifa arefesinde bu yakınlaşma dikkat çekmişti.































Kaynak: haberinburada



