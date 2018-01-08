BULDUĞU TAŞLAR METEOR TAŞI ÇIKARSA 1 MİLYON LİRAYA SATACAK
Elazığ Palu'da hayvanlarını otlatırken göktaşı parçaları bulduğunu iddia eden Hasan Hüseyin Özdemir, taşların meteor taşı çıkması halinde 1 milyon liraya satacağını söyledi.
Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Karasalkım Köyü'nde ikamet eden ve yazın Hasan Hüseyin Özdemir(39), yaklaşık 1,5 ay önce hayvanları otlatmaya çıktı.Köyün üst tarafında hayvanları otlatırken yerde parlayan taşlar gören Özdemir, taşların diğer taşlardan farklı olduğunu fark etti. Bunun üzerine bölgeyi tarayarak farklı boyutlarda 100 adet yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki meteor taşı olduğunu iddia ettiği taşları topladı. İnternetten araştırma da yapan Özdemir,meteor taşı olduğunu iddia ettiği taşları 1 milyon liraya satışa çıkardı.
"PARLAKLIĞI DİKKATİMİ ÇEKTİ"
1,5 ay önce hayvanlarını otlatmaya götürdüğünde yerde siyah taşların parladığını fark ettiğini belirten 2 çocuk babası Hüseyin Özdemir, "Dikkatimi çekti. Yerden alıp eve getirdim. Araştırdığımda bunların gök taşlarına benzerliğine gördüm. Diğerlerini de toplayıp getirdim. Gök taşı olup olmadığını tam bilmiyoruz. Bazı taşları mıktanıs tutuyor. Analizlerini yaptıramadığımızdan dolayı tam olarak emin değiliz. Kime gösterdiysem gök taşlarına benzediğini söylüyor" dedi.
"METEOR TAŞI ÇIKARSA 1 MİLYON LİRAYA SATACAĞIM"
Kendisinin çok fazla maddi imkanı olmadığını, ilgilenenlerin kendisini aramasını isteyen Özdemir, daha önce benzerlerinin Bingöl'de de görüldüğünü bildiğini aktardı.
Yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki taşları 1 milyon lira veren olursa satabileceğini dile getiren Özmedir," Hepsini bir yerde buldum. Başka yoktu, hepsini getirdim. Yine aradık taradık başka bulamadık. Yapısal olarak normal taşlardan çok farklı. Sanki toplu olarak düşmüş ve düştüğü an parçalanmış gibi" diye bilgi verdi.
2 Eylül 2015 yılında Bingöl'ün Sarıçiçek Köyü çevresine (Howardite-Eucrite-Diognite) meteor klanının bir parçası olan göktaşı düşmüş, köylüler toplayarak ortalama gramı 60 dolardan satmıştı.
Kaynak: haberinburada
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