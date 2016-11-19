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bülbüloğlu: cas duruşması trabzonspor için olumlu geçti

BÜLBÜLOĞLU: CAS DURUŞMASI TRABZONSPOR İÇİN OLUMLU GEÇTİ

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) görülen duruşmanın olumlu geçtiğini söyledi, "Davanın lehimize sonuçlanacağını düşünüyoruz" dedi. Trabzonspor'un ayrıca sezon sonu sözleşmesi sona erecek Mehmet Ekici'yle masaya oturacağı öğrenildi.

Tarih : 19 Kasım 2016, 12:27
Puan Ver : Bülbüloğlu: Cas Duruşması Trabzonspor İçin Olumlu Geçti(8/10)5


Trabzonspor'un 2010-11 sezonunda yaşanan şike sürecinde haklarının verilmediği gerekçesiyle Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı başvurunun duruşması dün İsviçre'nin Lozan şehrinde görüldü. Bordo mavili kulübün Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, duruşmanın Trabzonspor lehine olumlu geçtiğini söyledi.



DHA'ya açıklamalarda bulunan Bülbüloğlu, davanın Trabzonspor lehine sonuçlanacağını umduklarını belirterek, şunları söyledi;



"Avukatlarımızın ifadeleri dosyamızın oldukça kuvvetli olduğu yönünde. Davanın lehimize sonuçlanacağını düşünüyoruz. Yönetim kurulu olarak takımımıza sahip çıktık. Hakkımızı aramak için hep birlikte Lozan'daydık. Bizim için duruşma olumlu geçti. İnandığımız davanın sonuna kadar peşindeyiz. Nereye giderse gitsin bu işin takipçisi olacağız. Herkes bunu bilsin."



"TARAFTAR TAKIMA SAHİP ÇIKSIN"



Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Pazartesi günü Antalyaspor ile oynayacakları maçı kazanarak iyi bir hava yakalamak istediklerini dile getiren Bülbüloğlu, "Çok önemli bir virajdayız. Bu süreçte taraftarımızın desteğini de arkamızda hissetmek istiyoruz. Maçlara gelip takıma sahip çıksınlar. Antalyaspor karşılaşmasından mutlaka 3 puanla ayrılmamız gerekiyor. Taraftarımızın da desteğiyle inşallah istediğimizi alacağız" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:fanatik








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