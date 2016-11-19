

Aldığı darbelerle gözleri şişen Özbek kadın, "Evlendiğimiz günden beri şiddet görüyorum, 6 ay önce de döverek 5 aylık bebeğimi düşürdü" dedi.







Merkez Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi'nde oturan Nusret Limonçiçeği, 2 yıl önce eşinden boşanıp, Özbekistanlı Shakhnazahon Limonçiçeği ile evlendi. İddiaya göre, Nusret Limonçiçeği, bulaşıkları makinaya yerleştiren Özbekistan asıllı eşine tabakları elinde yıkamasını söyledi. Bu yüzden tartışma çıkınca Limonçiçeği, kafa attığı eşini tekme yumruk dövdü. Ardından da baygınlık geçiren kadını Adana Devlet Hastanesi'ne getirdi. Gözleri moraran ve görme kaybı yaşayan kadına acil serviste tomografi çekildi. Bu sırada kadın görevlilere, eşinin kendini dövdüğünü belirterek yardım istedi. Görevlilerin bilgi verdiği polisin müdahale ettiği kadına doktorlar da darp raporu verdi. Özbek kadın şikayetçi olunca Nusret Limonçiçeği iddiaya göre, "Şikayetçi olursan başına daha kötüsü gelir" diyerek tehdit etti.







Polis tarafından gözaltına alınan Limonçiçeği, ifadesi için karakola götürüldü, genç kadın ise, "Bulaşıkları makinaya koyarken 'elinde yıkayacaksın' diyerek bana vurmaya başladı. Hamileydim 6 ay önce dayak nedeniyle düşük yaptım. Beni sürekli dövüyor, pasaportuma el koydu, evden dışarı çıkmama izin vermiyor" diye konuştu.







Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







kaynak:mynet