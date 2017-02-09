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bugüne kadar görülmüş en pahalı iphone modeli geliyor!

BUGÜNE KADAR GÖRÜLMÜŞ EN PAHALI İPHONE MODELİ GELİYOR!

Apple'ın yeni iPhone modelini tanıtmasına hala 7 ay var. Ancak Fast Company'nin yayınladığı rapora göre iPhone 8 ya da başka bir isimle tanıtılacak olan model bugüne kadar görülmüş en pahalı iPhone modeli olabilir.

Tarih : 09 Şubat 2017, 12:34
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Son iPhone modeli iPhone 7 ve 7 Plus'ı geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıtan ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bu yıl görücüye çıkaracağı yeni modeli ile ilgili iddialar şimdiden gelmeye başladı.




Yeni iddia iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Zira bu rapora göre, yeni iPhone'un ABD satış fiyatı 1000 Dolar'dan fazla olabilir.




Bir önceki modeli iPhone 7'yi ABD'de 650 doalrdan başlayan fiyatlar ile satışa sunan Apple'ın böyle bir zam kararı almasının arkasındaki neden olarak Apple'ın cihazda yer vereceği yeni teknolojiler gösteriliyor.




Fast Company'nin yayınladığı rapora göre, cihazın yan tarafında bulunan fiziksel tuşlar yeni iPhone modeli ile dokunmatik hale gelecek.



 



kaynak:ntv











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