BUGÜNDEN İTİBAREN ULUSAL YAS İLAN EDİLECEK
Demirel'in, Türkiye'nin siyasi tarihinde derin izler bıraktığını belirten Davutoğlu, 9'uncu Cumhurbaşkanı'nın vefatı nedeniyle bugünden itibaren ulusal yas ilan edildiğini açıklayarak "Buraya gelmeden önce verdiğimiz talimatla da devlet protokolü anlamında cumhurbaşkanlarımıza yapılan bütün protokolün detayları uygulanarak ulusal yas ilan edilecektir bugünden itibaren. Aile ile de istişare ettik. İnşallah cenaze namazı da mübarek Ramazan'da çok güzel, manevi bir ortamın olduğu atmosferde cuma günü Kocatepe Camii'nden cenaze namazı eda edilecektir" dedi.
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