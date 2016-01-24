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Bugün Uğur Mumcu suikastinin yıl dönümü!

BUGÜN UĞUR MUMCU SUİKASTİNİN YIL DÖNÜMÜ!

Türkiye basın tarihinin en iddialı ve en üretken gazetecilerinden Uğur Mumcu, 23 yıl önce bugün, 24 Ocak 1993 Pazar günü, bir hasta ziyareti için çıktığı evinin önündeki otomobiline konan bombayla katledidi.

Tarih : 24 Ocak 2016, 13:01
Puan Ver : Bugün Uğur Mumcu Suikastinin Yıl Dönümü!(7/10)4


Türkiye basın tarihinin en iddialı ve en üretken gazetecilerinden Uğur Mumcu, 23 yıl önce bugün, 24 Ocak 1993 Pazar günü, bir hasta ziyareti için çıktığı evinin önündeki otomobiline konan bombayla katledidi.



Türkiye basın tarihinin en iddialı ve en üretken gazetecilerinden Uğur Mumcu, 23 yıl önce bugün, 24 Ocak 1993 Pazar günü, bir hasta ziyareti için çıktığı evinin önündeki otomobiline konan bombayla katledidi.



Mumcu'nun 51 yaşındayken katledildiği saldırıda tetikçi olarak kullanılan isimlerin bazıları yakalandı, yargılandı, mahkûm edildi, ancak cinayetin arkasında hangi güçlerin bulunduğu bugüne kadar bütün boyutlarıyla aydınlatılamadı.



Uğur Mumcu Doksanlar dizisinde  Selda Bağcan'ın uğurlar olsun türküsüyle böyle anılmıştı;



Uğur Mumcu,  Türkiye'nin basın tarihinde önemli izler bırakan çalışmalar yaptı, dosyalar hazırladı, dördü söyleşi ve dizilerinden derlenen 31 kitabı yayımlandı. Mumcu, ölümünden  yaklaşık üç yıl sonra patlayan ve devlet görevlisi-siyasetçi-mafya bağlantılarını su yüzüne çıkaran Susurluk skandalındaki karanlık ilişkileri de yıllar önce yazdığı yazılar ve kitaplarda ortaya koyan isim oldu.








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