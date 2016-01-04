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bugün okullar tatil mi? hangi ilde okular tatil edildi?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? HANGİ İLDE OKULAR TATİL EDİLDİ?

Haftanın ilk kar tatili haberi Bartın, Zonguldak, Batman ve Sinop'tan geldi.

Tarih : 04 Ocak 2016, 09:13
Puan Ver : Bugün Okullar Tatil Mi? Hangi İlde Okular Tatil Edildi?(8.3/10)8


Haftanın ilk kar tatili haberi Bartın, Zonguldak, Batman ve Sinop'tan geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bartın, Van, Giresun, Zonguldak, Batman, Bitlis, Trabzon, Kastamonu, Sinop, Artvin, Mardin, Muş, Şırnak, Rize, Edirne, Siirt, Kırklareli ve Tekirdağ'dan kar tatili haberleri geldi. Bazı illerin genelinde, bazılarında ise çeşitli ilçelerde okullar tatil.  Yurdumuzun büyük bölümü soğuk havanın etkisi altında. Milyonlarca öğrenci, 'Bugün okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor.



Kar yağışının özellikle de Doğu Anadolu Bölgesi için tehlike sinyallerini çaldırdığı meteoroloji tarafından açıklandı. Akşam saatlerinde şiddetini artırarak devam etmesi beklenen kar yağışının yarın etkisini daha çok göstereceği, ayrıca Marmara ve İç Anadolu'da da karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği  tahmin ediliyor.





İSTANBUL, ANKARA VE BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?



Ankara ve Bursa'da bugün ve yarın için okullar tatil olacak mı? sorusuna yanıt arayan öğrenciler için valiliklerde okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar ve yeni gelişmeleri bu haberimizden takip edebilirsiniz...



İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE RESMİ AÇIKLAMA!



İstanbul Valiliği, eğitim ve öğretime engel teşkil edecek bir hava muhalefetinin beklenmediğini belirterek, pazartesi günü okulların açık olacağını duyurdu.



İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilimizde bu gece itibariyle kar yağışı yerini sağanak yağmura bırakacaktır. Bu sebeple 4 Ocak 2015 Pazartesi günü hava koşullarının eğitim-öğretime engel olmayacağı değerlendirildiğinden, okulların tatil edilmesi söz konusu değildir” denildi.








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