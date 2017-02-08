

Yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa, Uşak, Denizli, Burdur ve Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, K.Maraş, Ş.Urfa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri hafif yağmurlu geçecek.



Yağışların; sabah saatlerinde Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir il geneli ile Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.



RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli olarak (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.



UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir il geneli ile Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.











kaynak:trthaber